Ce week-end est synonyme de premier week-end des vacances scolaires en Belgique francophone comme en France. Touring prévoit donc une circulation difficile en Europe avec quelques ralentissements (code couleur orange), voire localement très difficile (code rouge) en direction du sud. Dimanche est classé sans soucis (vert) et, pour ce qui est des retours, aucun problème n'est attendu non plus.