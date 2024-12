Révélation dans l'affaire Reynders: les deux plus gros joueurs belges en e-tickets sont Didier Reynders... et sa femme

La Loterie Nationale a détecté des pratiques suspectes "hautement exceptionnelles" liés aux comptes joueurs de Didier Reynders, ancien commissaire européen, et de son épouse Bernadette Prignon. Ils sont les deux Belges qui ont accumulé le plus de gains via les e-tickets.

En effet, la Loterie Nationale applique plusieurs limites "afin de garantir des 'mises modestes' sur les comptes des joueurs, afin de garantir un jeu responsable et pour lutter contre le blanchiment d'argent". Celles-ci sont : une limite de dépôt absolue de 500 euros par semaine, un maximum de 35 jeux par 24 heures et une limite de perte maximale de 300 euros par 24 heures. "C'est la combinaison répétée de ces limites sur une longue période qui a éveillé les soupçons."

La Loterie Nationale qualifie les pratiques suspectes de Didier Reynders et de son épouse de "hautement exceptionnelles". Selon les conclusions de son rapport de 2022, ils auraient atteint, mais pas dépassé, plusieurs limites de jeu via des e-tickets.

Les autorités judiciaires ont été alertées en toute discrétion pour ne pas nuire à l’enquête et à cause de l’immunité de Didier Reynders en tant que commissaire européen.

Reynders et sa femme en tête

Les soupçons se sont accentués en 2023. Parmi les 39 joueurs ayant déposé plus de 20.000 euros sur leur compte, Didier Reynders et Bernadette Prignon figuraient en tête. Ces dépôts, financés exclusivement via des e-tickets, ont permis de transférer environ 15.000 euros de leurs comptes joueurs vers leurs comptes bancaires personnels. Ce mode opératoire a soulevé des questions sur une possible tentative de blanchiment d’argent.

Les autorités ont attendu la fin du mandat de Didier Reynders, le 1er décembre, pour engager des actions concrètes. Ce dernier conteste fermement toute implication criminelle et rejette les accusations portées contre lui. L’affaire reste en cours, et l’ancien commissaire affirme vouloir prouver son innocence.