Une centaine de demandeurs d'asile, aidés par une dizaine d'associations telles que Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (Ciré) et le réseau Solidaris, ont installé par surprise un campement d'une grosse soixantaine de tentes sur la place Sainte-Croix à Flagey (Ixelles), vendredi vers 18h00.