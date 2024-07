À Rhode-Saint-Genèse, des carottes "empoisonnées" suscitent l'inquiétude: "Mon chien est décédé en deux heures"

Wiktor nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous. À Rhode-Saint-Genèse, des carottes empoisonnées disséminés aux abords des champs "mettent en danger les animaux de compagnie" et suscitent l'inquiétude de la population.

D'après lui, plusieurs plaintes auraient déposées dans le passé, en vain. L’agriculteur, s'estimant être dans son bon droit, continue de "pourrir la vie du voisinage", selon Wiktor. Ces événements ont suscité un vif émoi chez la population, en raison du risque pour les animaux de compagnie, mais également pour les enfants en bas âge qui pourraient être amenés à toucher ce poison. "Il y a aussi des préoccupations concernant les risques sanitaires que l’usage d’un tel poison près des cultures peut engendrer, sans parler de l’effet néfaste pour la faune et la flore locale", s'inquiète le Rhodien.

Wiktor, un habitant de Rhode-Saint-Genèse, tire la sonnette d'alarme. Depuis plusieurs années, un agriculteur de la région de Rhode-Saint-Genèse et de Waterloo "pollue ses champs avec des carottes empoisonnées pour éliminer les lapins." Le poison est placé à proximité immédiate d’un sentier public où les habitants promènent leurs animaux de compagnie. "Cela a déjà causé la mort de plusieurs animaux par le passé", déclare Wiktor. Cette année, la situation s'est répétée, et plusieurs animaux de compagnie ont été empoisonnés. "Les chiens de deux habitants sont morts dans d'atroces souffrances", dénonce-t-il.

Le mardi 2 juillet, Koda, le chien de Juan, âgé de trois ans et demi, a été mortellement empoisonné. "Il est décédé en à peine deux heures, rien n'a pu être fait pour le sauver", déplore son propriétaire. L'incident s'est produit dans les champs à la limite entre Waterloo et Rhode-Saint-Genèse, où des carottes empoisonnées avaient été disposées. Selon le jeune homme, deux décès de chiens avaient déjà été signalés en 2021 pour des raisons similaires. D'après lui, le fermier, qui aurait déjà été interpellé par la police, affirme que les carottes empoisonnées sont placées à une distance suffisante du sentier, ce qui empêche un chien en laisse d'y accéder. Cependant, Juan s'interroge : "Si ce poison est posé pour les rats, pourquoi suffit-il à tuer un chien adulte de 30 kg en à peine deux heures ?"

Bien qu'il ait porté plainte depuis, Juan s'indigne face à ce qu'il considère comme "un manque d'éthique et d'empathie" de la part du fermier, qu'il soit dans son bon droit ou non. "Ma famille et moi sommes inconsolables, mais si nous pouvions savoir que Koda est la dernière victime de ce multirécidiviste, ce serait déjà un maigre réconfort", ajoute-t-il.

Une enquête est en cours

Du côté de la police de Rhode-Saint-Genèse, la prudence est de mise. Une enquête a été ouverte pour déterminer ce qui s'est réellement passé. "On a su localiser le champ et effectivement, on a retrouvé des carottes", explique le commissaire Tom Smets. "Le fermier a été identifié, il reconnaît avoir jeté des carottes mais nie que cela ait pu causer la mort d'un chien."