Eva, maman de deux enfants, a été victime de violences conjugales. Un premier jugement a été rendu, condamnant à 30 mois de prison l'ex-mari d'Eva pour coups et blessures sur elle et ses enfants. Malgré cette décision de justice, un autre jugement, rendu par le tribunal de la famille récemment, oblige Eva à laisser ses enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires au papa malgré le contexte de violence avéré. Comment l'expliquer? Que peut faire Eva?