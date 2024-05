"On fait trop peu pour préparer les détenus à l’après": des experts dénoncent le manque d'aide et de moyens pour la réinsertion des prisonniers

Frederick nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour dénoncer le manque d'aide à sa sortie de prison. Concrètement, qu'est-ce qui est fait dans notre société pour venir en aide aux détenus qui ont fini leur peine? Pour comprendre, nous avons rencontré Marc Neve, avocat, et Alain Grosjean, président de l'asbl "Sortants de prison". Et tous deux sont formels: il n'y a pas assez de moyens pour vraiment aider les détenus à se réinsérer. Il faudrait aussi plus utiliser les peines alternatives. Et c'est tout le problème.