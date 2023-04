Gros incendie à Jumet: les pompiers sont intervenus et ont pu sauver un âne et un cochon

Ce matin, aux alentours de 8h30, les pompiers de Jumet ont été appelés pour un important incendie dans la commune, dans la Rue Joseph Mestdagh. Une maison a entièrement pris feu, les pompiers ainsi qu'une ambulance ont été dépêchés sur place. La police est également arrivée pour constater les dégâts. Les flammes ont été maîtrisées et fort heureusement, l'habitation était vide. Un âne et un cochon, qui gambadaient dans la prairie avoisinante, étaient sous la menace du feu et ont été secourus rapidement.