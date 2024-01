La qualité de l'air n'était pas bonne ce jeudi 11 janvier à Bruxelles et en Wallonie. Elle a même été très mauvaise à Liège et très médiocre à Charleroi et Namur, avant de passer à médiocre l'après-midi. L'absence de vent explique en partie ce constat. Mais une amélioration est attendue dès demain.