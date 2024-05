Exclu RTL info: Le parquet fédéral belge se joint à l'enquête sur la mort de Laura et la disparition de Marc à Tenerife

Très concrètement, cela signifie que le parquet fédéral, en accord avec les autorités espagnoles, va pouvoir superviser l’enquête en cours. Une collaboration directe qui pourra, par exemple, permettre à la Belgique de suggérer des devoirs d’enquête ou même l’envoi d'enquêteurs sur place.

"À partir du moment où il est apparu qu'il s'agissait bien d'un homicide, d'une mort violente potentiellement en tout cas, on a activé cet article 12, le dossier est repris par le parquet fédéral avec tous les moyens dont il dispose et notamment d'excellentes connexions internationales", nous informe Eric Van Duyse, le porte-parole du parquet fédéral. "Sur le terrain de l'enquête, on a envoyé, hier en fin d'après-midi, une première demande aux autorités judiciaires espagnoles. C'est une proposition d'assistance et de soutien aux autorités espagnoles dans leur enquête", complète-t-il.