Le footalleur qui avait causé un accident spectaculaire en mars dernier, terminant sa course en traversant le mur d'un hall omnisport à Flémalle, était présent à son procès au tribunal de police de Liège. L'audience a été reportée. Le jeune homme explique les mesures qu'il a déjà prises pour redorer son image et prouver qu'on ne l'y reprendra plus à conduire en ayant abusé de l'alcool.