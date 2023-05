Un Irakien soupçonné de terrorisme et crimes contre l'humanité arrêté: il avait obtenu le statut de réfugié en Belgique

Une personne de nationalité irakienne, suspectée de crimes de guerre et d'activités terroristes, a été arrêtée mercredi à Hasselt, dans la province de Limbourg, signale vendredi le parquet fédéral. L'homme, âgé de 43 ans, serait responsable de plusieurs attentats à la bombe dans la zone verte de Bagdad (Irak) en 2009 et 2010, qui ont fait plusieurs centaines de morts et de blessés. L'individu a été placé sous mandat d'arrêt et a comparu vendredi devant la chambre du conseil de Malines qui a décidé de prolonger sa détention préventive d'un mois.