Le zoo du Pal est le deuxième parc zoologique visité de France. Arche de Noé version XXL, le zoo du Pal accueille sur 35 hectares plus de 1000 animaux sauvages répartis sur une centaine d'espèces. Créé il y a plus de 50 ans, le zoo du Pal est également devenu un parc d'attractions.... Et ses animaux vivent aussi des sensations fortes.