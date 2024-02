"Troisième fusillade en moins de 3 jours à la porte de hal. Cette fois un mort sur les lieux. Le quartier est bouclé", signale un témoin ce mercredi matin à 7h via le bouton orange Alertez-nous. "Porte de hal bloquée par la police, fusillade et un mort", avertit une autre personne un peu plus tard. Selon le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette, une nouvelle fusillade a effectivement éclaté vers 6h du matin. Une personne a été tuée par balle, a révélé le bourgmestre.