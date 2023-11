Nous sommes le 23 novembre et ça sent déjà le sapin... de Noël. Seulement, la météo catastrophique de ces derniers jours rend très difficile le travail de coupe des sapins. En effet, pas simple d'accéder aux parcelles avec les remorques sous une pluie continue. Pour l'instant, trois jours de retard pour les livraisons de sapins en magasin sont à signaler, et cela pourrait être plus long encore.