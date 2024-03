Le 13 octobre prochain, nous irons voter pour les élections communales et provinciales. Et pour la première fois depuis que le vote est obligatoire en Belgique, ce ne sera plus le cas en Flandre. Le gouvernement flamand a en effet pris la décision de plus obliger ses citoyens à aller voter pour les élections communales provinciales uniquement. Pourquoi une telle décision a été prise alors que le vote est obligatoire chez nous depuis 1893?