Législatives en France: pour Ruffin, Mélenchon est un "boulet"

Le député François Ruffin, en campagne dans la Somme jeudi, a estimé que le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon était un "boulet", et un "obstacle au vote", après avoir annoncé qu'il ne qui ne siègerait plus dans le groupe de LFI à l'Assemblée s'il est réélu dimanche. "On a vécu trois semaines dures parce qu'on a un boulet. Vous l'avez entendu. C'est Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon comme obstacle au vote", a-t-il déclaré à l'AFP. "Dans des terres comme ici, dans des terres populaires de province, ça bloque."