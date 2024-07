"11 enfants sont hospitalisés": des louveteaux victimes d'intoxications alimentaires pendant leur camp à Ham-sur-Heure-Nalinnes

"J'ai été appelé vers 13h15, comme quoi il y avait une intoxication alimentaire", nous raconte le bourgmestre, Yves Binon. "J'ai appelé la police pour venir sur place et puis on a déclenché le plan d'urgence parce qu'il y avait quand même à ce moment-là 13 enfants qui vomissaient et qui avaient des diarrhées. Tout s'est mis en place, le SMUR est arrivé et le DirMed aussi".

Yves Binon nous informe qu'actuellement "11 enfants sont hospitalisés"

Le mouvement de jeunesse victime de cette intoxication est un groupe de Soignies de 33 louveteaux, âgés de 8 à 12 ans, et sept animateurs qui étaient en camp au terrain de football de Jamioulx depuis le 5 juillet. Le camp devait se tenir jusqu'au mercredi 17.