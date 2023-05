Dans une semaine, c'est la fête des mères, et il n'y pas que chez les fleuristes que vous trouverez de quoi les gâter. Depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de champs de fleurs à découper soi-même. On dépose de l’argent dans un boîte, ou on paye en certains endroits avec son smartphone. Le concept est-il rentable ? La réponse pourrait vous surprendre.