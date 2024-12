Info trafic: comment circule-t-on ce jeudi matin?

06h33

Premières files sur le ring de Bruxelles

Comme chaque matin, les files commencent à se former sur le ring de Bruxelles: en intérieur, vers Zaventem de Zellik à Jette puis de Strombeek-Bever à Machelen et ensuite de Wezembeek-Oppem à Tervuren vers Waterloo. En extérieur, vers Halle entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord.

On signale également un accident en bande de gauche sur l'E40 Bruxelles-Gand, en sortie de Bruxelles, à hauteur du Parking de Grand-Bigard en direction de Gand.