Les étudiants sont en plein blocus et ont un nouvel allié pour étudier: ChatGPT

On remarque depuis quelques mois que les étudiants utilisent de plus en plus des logiciels tels que ChatGPT lors de leur blocus. Cela leur permet de poser des questions au logiciel lorsqu’ils n’ont pas tout compris. Ils reçoivent comme cela d’autres explications qui peuvent parfois s’avérer bien utiles dans la compréhension des cours. Il n’existe pas encore de données chiffrées par rapport à cette tendance mais si les universités ne rejettent pas le concept, elles invitent à la prudence. Le risque, c’est la véracité des infos et les sources utilisées par les logiciels pour créer leur réponse.