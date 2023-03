Un chat prêt à uriner… sur des toilettes ! L’image fait sourire. Cynthia et Anthony, habitants de la province de Liège, n’ont pourtant rien appris à leur chat Mani. Et un matin, ils l’ont surpris directement sur le trône… "Mon épouse s’est levée, et à notre grand étonnement, notre chat était en train de faire ses besoins dans le wc", écrit le couple via le bouton orange Alertez-nous.