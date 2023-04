Moment de grande émotion lors de la soirée du Télévie: Kendji Girac fait une demande inattendue à Chiara, 12 ans

Kendji Girac était le parrain de cette 35e édition du Télévie. Cela lui a évidemment permis de faire de belles rencontres, touchantes et émouvantes. Le chanteur a fait la connaissance de Chiara, 12 ans, qui a survécu à un ostéosarcome l'année dernière, un cancer de l'os extrêmement agressif. "Une petite-fille formidable, avec un sourire ravageur et une mentalité et une force juste incroyables. Grâce à elle, j'ai même reçu une grande leçon de vie", a-t-il confié sur le plateau de l'émission, samedi soir.