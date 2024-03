Nouvelle phase des travaux au Carrefour Léonard: quelle est la situation ce matin?

Dès ce lundi, les travaux de rénovation du tunnel Léonard entrent dans une nouvelle phase. De sérieuses perturbations sont donc à prévoir sur le Ring Est de Bruxelles. On conseille même aux automobilistes d'éviter, si possible, de passer par là. Le carrefour Léonard est déjà la bête noire des automobilistes. C'est un des nœuds centraux d'entrée et de sortie de Bruxelles avec 100.000 véhicules par jour. Alors, on attend de très grosses perturbations dès lundi sur le Ring Est. On prévoit même des embouteillages depuis Zaventem en direction de Waterloo sur une dizaine de kilomètres.