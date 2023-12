Le premier ministre et Raphaël Liégeois, ont visité le centre de contrôle de Houston. Un premiere pour notre astronaute belge toujours en formation. L'occasion de voir la réplique de la station spatiale internationale qui sert à préparer les équipages de la NASA et de l'agence spatiale européenne. Raphael Liégeois pourrait un jour s'entraîner à Houston pour participer aux futures missions notamment vers la Lune. Sébastien Rosenfeld et Thomas Kinet nous font visiter ce lieu chargé d'histoire.