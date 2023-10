L'homme qui a ouvert le feu sur deux Suédois et en a blessé un gravement est décédé ce mardi à 9h38. Abdesalem Lassoued avait reçu une balle dans le thorax plus tôt dans la journée, lors de son interpellation par la police. Il a été réanimé par les secours et transporté à l'hôpital avant de succomber à ses blessures.