"Ce n'est pas la fin de la Belgique, soyons clair": Théo Francken explicite sa vision du confédéralisme

Théo Francken et Georges-Louis Bouchez s'affrontent dans "Le Match" sur RTL tvi et RTL play . À quelques jours du scrutin, le mot confédéralisme est de plus en plus entendu lors des débats politiques, aujourd'hui encore. Mais que veut dire ce mot parfois un peu mystérieux ? Confédéralisme rime-t-il avec la fin de la Belgique ? Que veut réellement la N-VA ?

Théo Francken est très clair, dès le début du débat : "Ça ne signifie pas la fin de la Belgique", explique-t-il d'emblée. "La Belgique doit mieux fonctionner et devenir plus forte. C'est nécessaire pour avoir plus d'autonomie pour les états fédérés. La Flandre aura plus de pouvoir et la Wallonie et Bruxelles aussi", développe le député N-VA.

"Nous voulons responsabiliser les systèmes, par exemple sur le plan du travail, si une entité peut faire travailler beaucoup de gens, cette entité fédérée doit être compensée pour cela. Idem pour la santé, les pensions, la police, la justice", dévoile Théo Francken.