Salah Abdeslam et Mohamed Abrini ont été déclarés coupables d'"assassinats dans un contexte terroriste" mardi à Bruxelles au procès sur les attentats jihadistes en 2016 à Bruxelles. Ayari et Bayingana Muhirwa sont toutefois déclarés coupables de participation aux activités d'un groupe terroriste. Les deux derniers accusés, les frères Smail et Ibrahim Farisi, qui comparaissaient libres, ont été acquittés.