L'émission sera diffusée en direct de Tournai Expo et sera animée par Emilie Dupuis, Jean-Michel Zecca, Alix Battard, Sandrine Dans et Loïc Van Impe. Pour nous mener jusque-là et nous faire vivre l'ambiance côté coulisses, on rejoint sur place Sophie Pendeville, notre maîtresse de pré-cérémonie.