Ce samedi soir avait lieu la tant attendue finale de "La meilleure friterie". Après six semaines d'une compétition intense, c'est la friterie "A l'Baraques à Frites", située à Mouscron, qui a remporté le trophée. Au-delà du concours, "La meilleure friterie" a surtout été une belle aventure humaine pour les frituristes et le jury. Ce dernier, à côté des dégustations, a notamment offert son lot de moments drôles et parfois insolites.