L'avion A400M transportant 92 Belges et ayants droit, ainsi que 13 Européens, a atterri dimanche à 18h27 à l'aéroport militaire de Melsbroek, ont annoncé le SPF Affaires Étrangères et la Défense. Il s'agit de ressortissants belges présents en Israël et qui s'étaient enregistrés sur la plateforme Travellers Online.