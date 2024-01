Un Flixbus arrêté par la police sur l'autoroute E40: trois passagers parlaient d'un projet d'attentat

La police de la route a arrêté jeudi matin un véhicule Flixbus après qu'une passagère a entendu des personnes parler d'un projet d'attentat, ont communiqué la police fédérale et le parquet de Flandre orientale. Trois personnes ont été appréhendées. La police de la route procède actuellement à la fouille du bus. Parti de Lille, le véhicule se rendait à Bruxelles. Une passagère a alerté la police après avoir entendu d'autres voyageurs parler d'un projet d'attentat. Il était d'abord question de quatre personnes, mais il n'y en avait finalement que trois. Le bus a donc été détourné vers le poste de circulation de la police de la route, situé à Wetteren. Trois personnes ont été interpellées et seront interrogées plus tard. Les autres passagers ont, eux aussi, été contrôlés. Si l'extérieur du bus a déjà été inspecté, l'intérieur doit encore être fouillé par un chien de détection d'explosifs. L'appel de la dame a immédiatement été pris au sérieux et d'importants moyens ont été déployés. La police n'a ri