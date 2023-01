Une rédaction de journal miniature à taille de souris en Suède

Une rédaction de journal miniature à taille de souris, cachée dans une rue de Malmö, en Suède, et créée par le mystérieux collectif "Anonymouse", dont la quarantaine d'oeuvres d'art miniatures créées depuis 2016 attire les foules en Suède. Cette dernière création, entièrement réalisée à partir de matériaux recyclés, a pour but de susciter un débat. "Nous essayons constamment de trouver un équilibre entre la construction de quelque chose qui est "juste amusant" et en même temps faire quelque chose qui pourrait créer un dialogue entre les parents et les enfants - des refuges, la liberté de la presse, les soupes populaires, les écoles d'art, les bibliothèques", explique l'un des porte-paroles du collectif, "Pärlan", dans un courriel.