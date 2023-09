Ce mercredi, le roi Charles III a entamé sa visite d'Etat de trois jours en France. Le but est de relancer l'amitié franco-britannique après les difficultés liées au Brexit. Après une arrivée remarquée et de nombreux rendez-vous solennels, le roi Charles III et le président Emmanuel Macron ont appelé à célébrer leur amitié lors d'un somptueux dîner au château de Versailles. Plus de 150 invités se sont réunis dans la célèbre galerie des Glaces.