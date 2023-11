L'ORW, haut lieu de l'art lyrique, veut se doter d'un choeur de jeunes gens. Le casting est accessible à tous, pourvu d'être âgé entre 18 et 28 ans. Et surtout, il ne faut pas forcément avoir une expérience dans l'opéra pour y participer. La qualité vocale et la motivation sont les seuls critères.