Le fabricant de jouets Mattel a présenté sa première Barbie trisomique afin de rendre sa célèbre gamme de poupées plus inclusive. Dans un communiqué publié mardi 25 avril, Mattel a déclaré avoir travaillé avec la National Down Syndrome Society aux États-Unis pour fabriquer la poupée, qui a un cadre plus court et un torse plus long que les autres Barbie.