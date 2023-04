"Verviers, c’est la catastrophe": Raphaël découvre un énorme trou à la place de la terrasse de son café

La terrasse du café St Raph a totalement disparu. Aujourd’hui, une passerelle permet d’accéder à l’établissement. Son propriétaire ne comprend pas pourquoi il a juste reçu la veille un message vocal, message qu’il n’a pas entendu. "Je suis arrivé le matin et il y avait un trou devant mon café et je n’étais pas au courant qu’on allait trouer mon café. Je suis un peu dans le caca… Je ne sais pas comment on va faire pour tenir le coup, on n’a pas d’aide la ville, personne ne nous aide", déplore Raphaël Wernerus.

C’est impossible pour moi de payer le personnel

C’est Resa, le principal opérateur des réseaux de distribution d’électricité et de gaz en Province de Liège, qui s’occupe des travaux : le remplacement des conduites de gaz suite aux inondations. Le trou aurait dû être beaucoup plus petit, les découvertes en sous-sol en ont décidé autrement. Vu le contexte, Raphaël a pris la décision radicale de fermer le café : "Pour le moment, avec les travaux, c’est impossible pour moi de payer le personnel et tout ça", confie-t-il.



En principe, les travaux ne devaient durer que 15 jours avant de reprendre en octobre, sur une place, la place du Martyr, déjà complètement éventrée.



"Verviers, c’est la catastrophe. On ne sait pas se garer. Il n’y a rien du tout à Verviers, il n’y a pas un chat. On dirait qu’on est en plein covid. Il n’y a plus rien", regrette encore Raphaël.



Commerces vides, maisons qui attendent la démolition, trous béants, la mésaventure de Raphaël c’est une histoire parmi beaucoup d’autres dans une ville qui a bien du mal à se relever des inondations de juillet 2021.