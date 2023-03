De nombreuses détonations, des véhicules de gendarmerie en feu: de violents affrontements ont éclaté lors d'une manifestation en France

Une nouvelle manifestation interdite contre les bassines, devenues le symbole des tensions autour de l'eau, donne lieu à de violents affrontements samedi dans les Deux-Sèvres, où des milliers de personnes ont convergé dont de nombreux militants radicaux. Un long cortège a commencé à défiler en fin de matinée, composé d'au moins 6.000 personnes selon la préfecture et d'environ 25.000 selon les organisateurs - le collectif d'associations "Bassines non merci", le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre et la Confédération paysanne.