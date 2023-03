Donald Trump affirme qu'il va être arrêté mardi et appelle à manifester

Donald Trump a assuré samedi qu'il allait être "arrêté" mardi et a appelé à des manifestations, avant une possible inculpation concernant une affaire de paiement en 2016 visant à acheter le silence d'une actrice pornographique avec laquelle il aurait eu une liaison. "Le candidat du parti républicain très loin devant (ses rivaux à la primaire, ndlr) et ancien président des Etats-Unis d'Amérique va être arrêté mardi de la semaine prochaine", a écrit mardi Donald Trump sur son réseau social Truth Social.