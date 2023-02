Double record: Bobi est officiellement le plus vieux chien vivant et le plus vieux chien à avoir jamais vécu

Deux semaines après avoir annoncé que Spike était le plus vieux chien vivant du monde, le Guinness World Records a reçu la preuve de la présence d'un chien plus âgé. Un chien beaucoup plus âgé. En effet, Bobi (né le 11 mai 1992) n'est pas seulement le plus vieux chien vivant, mais aussi le plus vieux chien de tous les temps. Bobi a 30 ans et 266 jours à compter du 1er février 2023. Il a vécu toute sa vie avec la famille Costa dans le village rural de Conqueiros, à Leiria, au Portugal. Bobi est un Rafeiro do Alentejo de pure race, qui est une race de chien de garde du bétail dont l'espérance de vie moyenne est de 12 à 14 ans.