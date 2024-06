Un ressortissant tchèque a été arrêté en Croatie après s'être introduit dans une zone militaire interdite d'accès et avoir ramassé un engin explosif qui s'est déclenché plus tard, tuant un enfant et faisant plusieurs blessés, a indiqué vendredi la police croate. L'explosion s'est produite mercredi, près de la ville de Zadar, dans le centre de la Croatie.