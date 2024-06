Fortes rafales, grêle, pluies: alerte orange aux orages en province de Luxembourg, jaune dans le reste de la Wallonie

Face à ces intempéries, une alerte jaune aux orages sera active samedi dès 17h00 en province de Luxembourg, et passera à l'orange entre 22h00 et dimanche 09h00. Une alerte jaune est également prévue dès 19h00 en province de Namur et dès 21h00 en province de Liège, jusqu'à dimanche en matinée.

Les zones frontalières du sud et de l'est de la Wallonie seront touchées par une zone pluvio-orageuse ce samedi soir, alertent l'Institut royal météorologique (IRM) et le Service public de Wallonie (SPW). Elle ne s'évacuera définitivement vers l'Allemagne que dans le courant de la matinée de dimanche.

Les cumuls plus importants sont attendus en provinces de Namur et Liège (ouest) avec 25 à 50 mm, ainsi qu'en provinces de Liège (est) et Luxembourg, avec localement plus de 60 mm.

Plusieurs ondes orageuses remontent de France vers la Belgique. Une onde plus active atteindra un stade d'occlusion pendant la nuit, atteindra le sud du pays vers 20h00 et s'évacuera définitivement vers l'Allemagne entre 10h00 et 11h00 dimanche matin. De la grêle et des rafales sont aussi attendues.

Des cumuls moyens de 20 à 40 litres par mètres carrés seront probables, avec des pointes plus localisées à 50 l/m², voire un peu plus.

Il est globalement fortement déconseillé de se promener le long des cours d'eau et de vérifier l'état des égouts et gouttières. Il n'y a cependant pas de risque de débordement des grands bassins, précise le SPW.

Le Hainaut et le Brabant wallon doivent composer samedi en fin d'après-midi et début de soirée avec des averses orageuses qui apporteront plus de 20 l/m² de manière étendue, voire localement plus.

"Nous prévoyons des précipitations abondantes sur certaines régions du sud-est du pays", indique l'IRM. "Les pluies toucheront parfois aussi le centre mais devraient y être moins marquées. L'ouest du territoire devrait par contre être relativement épargné avec seulement un risque de quelques averses. Les minima seront compris entre 14 et 17 degrés, sous un vent faible à modéré revenant au secteur nord à nord-ouest."

Le SPF Intérieur a dès lors activé le numéro spécial 1722, afin d'éviter que les lignes d'urgence soient encombrées par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger".

Les orages s'évacueront dimanche matin vers l'Allemagne et laisseront place à une accalmie. En fin d'après-midi, une seconde structure frontale, accompagnée d'un creux d'altitude, atteindra l'ouest de notre pays et poursuivra sa progression vers l'est en soirée et durant la nuit de dimanche à lundi.

Ces précipitations pourront également être présentes dans le centre du pays durant la nuit, mais "leur intensité sera moindre, ne justifiant actuellement pas d'avertissement", précise l'IRM.

Les prévisions de ce week-end

Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux samedi après-midi avant l'arrivée progressive d'orages, qui toucheront plus intensément le sud-est de la Belgique en soirée, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les températures seront comprises entre 20 et 22°C à la Côte, 22 et 23°C en Ardenne et jusqu'à 26°C ailleurs, sous un vent de secteur nord à nord-est.

Les orages annoncés en soirée gronderont surtout sur les régions proches du Luxembourg et de l'Allemagne, avec des fortes rafales de vent et/ou de grêle, prévient l'IRM. Une alerte orange a été lancée en province de Luxembourg dès 22h00 jusqu'à dimanche matin. Un avertissement jaune couvrira également les provinces de Liège et de Namur en soirée et durant la nuit. L'ouest du pays sera relativement épargné avec seulement un risque de quelques averses.

Durant la nuit, les minima seront compris entre 14 et 17°C, sous un vent faible à modéré de secteur nord à nord-ouest.

Dimanche, les averses toucheront encore l'est du territoire, avant l'arrivée d'un temps généralement sec, sous un ciel changeant. Une nouvelle zone d'averses touchera progressivement l'ouest du pays, et touchera le centre en soirée. Les maxima s'étendront de 18°C en bord de mer à 23°C dans le centre, sous un vent modéré de nord-ouest.

Le début de semaine ne sera pas plus prometteur avec un temps nuageux accompagné de potentielles averses lundi, sous des températures comprises entre 14 et 20°C. Mardi, les nuages et la pluie seront encore au rendez-vous, avec des maxima entre 14 et 19°C.