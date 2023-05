Huit élèves et le gardien d'une école primaire de Belgrade ont été tués mercredi par balle, et six autres élèves et leur professeure ont été blessés par un élève de cet établissement qui a été arrêté, a annoncé le ministère de l'Intérieur serbe. "Dans la fusillade qui a eu lieu ce matin à l'école primaire Vladislav Ribnikar, à Vracar (dans le centre de Belgrade, NDLR), huit enfants et un gardien ont été tués, alors que six enfants et une enseignante ont été blessés et ont été hospitalisés."