Panier RTL info / Test Achats: le prix de cet aliment a augmenté de 62% en un an, que se passe-t-il ?

Jean-Marc est producteur de fruits et légumes. Ce qu'il plante en ce moment, ce sont des oignons. Seulement, depuis plusieurs années, les changements climatiques compliquent sa production. "Les autres pays, c'est la même chose. En Espagne, j'entends également que c'est compliqué niveau sécheresse et irrigation et ce sont ces deux choses qui vont jouer sur le problème. Il faut savoir irriguer l'oignon, mais en Belgique, on n'est pas équipé pour", explique-t-il.

Sa récolte de l'année dernière a d'ailleurs été catastrophique : il a perdu 30 à 40% de sa production. "On les a stockés, mais beaucoup ont repoussé, et quand ils repoussent, ils deviennent mous et ils sont donc bons à jeter", démontre Jean-Marc. Le réchauffement climatique n'est donc pas étranger à cela : "On a eu un printemps très sec qui n'a pas favorisé la chose, et puis une arrière-saison humide qui a fait que l'oignon a redémarré alors qu'il ne devait pas".