La tempête Domingos s'abat sur la France, des coupures d'électricité signalées

Deux jours après Ciaran, une nouvelle tempête baptisée Domingos a fait irruption samedi sur la France, déjà éprouvée par les intempéries, entraînant des coupures d'électricité et le maintien de 12 départements en alerte orange à travers le pays. Dimanche matin, Météo-France a cependant mis fin aux dernières vigilances orange pour "vent" et "pluie-inondation". "Le temps reste agité avec de fréquentes averses" sur le pays et "les rafales qui les accompagnent sont moins fortes", ont décrit les météorologues dans leur dernier bulletin publié à 06H00.