Des grêlons de la taille de balles de golf: l'Espagne confrontée à des intempéries d'une rare violence

L'Espagne est confrontée à des intempéries d'une rare violence depuis lundi soir. Des pluies torrentielles et des chutes de grêle ont provoqué des inondations et des dégâts importants dans plusieurs régions du pays. En Andalousie, des grêlons de la taille de balles de golf se sont abattus sur la ville d'El Ejido, endommageant des véhicules et des bâtiments. Les provinces d'Almeria et Poniente ont été particulièrement touchées, avec des routes inondées et des cultures ravagées. Le maire d'El Ejido a exprimé son soulagement qu'aucun blessé ne soit à déplorer malgré la violence des intempéries. Mardi, les orages ont atteint Valence, où la région a été placée en vigilance rouge. Les cumuls de pluie ont atteint 180 mm en 12 heures, provoquant des inondations importantes.