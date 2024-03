Les quatre personnes prises en otage samedi pendant plusieurs heures dans un café aux Pays-Bas ont été relâchées et le suspect a été arrêté et placé en détention, sans effusion de sang, a annoncé la police néerlandaise. Les autorités ont déclaré qu'il n'y avait aucune raison de soupçonner un "motif terroriste" pour cette agression, qui s'est déroulée dans un lieu nocturne très fréquenté par les jeunes de la ville d'Ede, à une centaine de kilomètres à l'est de La Haye.