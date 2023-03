Révolutionnaire: ce "requin robot" mange vos déchets

Le WasteShark est un drone sur l'eau conçu pour balayer la surface de l'eau et collecter des déchets, des débris, de la biomasse et les ramener sur la terre ferme. Il en existe deux versions : une première qui peut être contrôlée à distance, et une seconde qui est autonome, très similaire à un aspirateur ou une tondeuse autonome que vous pourriez avoir chez vous. Ce "requin robot" fonctionne via une connexion 4G et 5G. Il peut parcourir jusqu'à 5 km et collecter jusqu'à 500 kg de plastique et d'autres polluants, soit plus de 22.700 bouteilles en plastique par jour, selon ses développeurs. Le "WasteShark" est sans danger pour la faune, car il ne produit pas de carbone, de bruit ou de pollution lumineuse lors de ses déplacements.