Scène émouvante: un éléphant tente de secourir son congénère coincé dans une fosse

Un éléphant sauvage d'Asie épuisé a été secouru lundi après s'être retrouvé coincé dans un étang boueux dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. L'éléphant adulte, qui pèse environ 2,5 tonnes, a été retrouvé coincé dans une jungle de la ville de Mengman, dans la préfecture autonome de Xishuangbanna Dai. Il jouait avec ses amis avant de glisser dans la fosse. Ils ont fait tout leur possible pour aider l'éléphant piégé à se libérer, mais en vain. Le bureau de la police locale a signalé la situation au gouvernement local et aux autres départements compétents. Les autorités locales ont dépêché sur place une pelleteuse de gros tonnage pour les opérations de sauvetage. "L'éléphant a voulu sauver l'éléphant pris au piège à sa manière, et l'éléphant pris au piège a lutté pour sortir mais n'y est pas parvenu. Nous avons alors envoyé une pelleteuse sur place pour les opérations de sauvetage", a déclaré Zeng Weiyi, un membre du personnel du Centre de services forestiers de Mengman. L'