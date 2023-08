Thailande : Le fils d'un acteur espagnol avoue avoir tué et démembré un homme

Le fils d’un acteur espagnol avoue avoir tué et démembré un homme en Thaïlande Un Espagnol a avoué avoir tué et démembré le corps d'un homme sur l'île touristique de Koh Phangan, dans le sud de la Thaïlande, a annoncé samedi la police. Des morceaux de corps, dont des hanches et des cuisses, ont été découverts jeudi dans une décharge. Selon la police, ils appartiendraient à un chirurgien plastique colombien de 44 ans, Edwin Arrieta Arteaga. Daniel Sancho Bronchalo, 29 ans, arrivé en Thaïlande le 31 juillet en tant que touriste, "a admis" le meurtre, a déclaré à l'AFP le chef de la police de Koh Phangan, Panya Niratimanon, ajoutant que l'enquête se poursuivait. "La victime et le suspect se connaissaient avant la Thaïlande", a-t-il ajouté.