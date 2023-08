Un ÉNORME nuage de fumée plane sur Los Angeles: que se passe-t-il?

Un important incendie s'est déclaré vers 6h00 du matin (heure locale) dans une usine textile du centre de Los Angeles, aux États-Unis. Un imposant nuage de fumée, visible à des kilomètres à la ronde, a recouvert et engloutit toute une partie du centre-ville. Les pompiers avaient d'abord pu pénétrer sur le bâtiment et accéder au toit, mais vu l'ampleur du feu, les quelque 120 hommes du feu ont été forcé de battre en retraite. Ils ont utilisé camions-échelles et lance à incendie pour arroser le brasier depuis les hauteurs. Le bâtiment de deux étages n'a, pour sa part, pas résisté aux flammes qui ont jailli du toit. Vers 7h00, la bâtisse menaçait d'ailleurs de s'effondrer. Aucune victime n'est à déplorer pour le moment.